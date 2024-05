Aviões com mais de 200 toneladas de equipamentos para show de Madonna desembarcam no Rio

A uma semana do show da cantora Madonna nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), dois aviões com equipamentos para o espetáculo já desembarcaram na cidade neste domingo, 28. Outra aeronave também deve chegar ao Rio nos próximos dias. No total, 270 toneladas de aparatos serão utilizados.

Além dos equipamentos, 200 pessoas da equipe do show chegam ao Rio e devem ocupar 90 quartos do hotel onde Madonna ficará hospedada. Os materiais para a montagem do palco serão transportados em 27 caminhões até a praia.