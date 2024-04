Morre Park Boram, cantora de k-pop e atriz sul-coreana

A cantora de k-pop e atriz sul-coreana Park Boram foi encontrada morta na última quinta-feira, 11. A informação foi confirmada pela Xanadu Entertainment, agência da artista. A causa da morte não foi revelada. O caso será investigado pela polícia. Boram tinha 30 anos.



Em comunicado a veículos de imprensa, a emissora sul-coreana KBS divulgou: "Pedimos que evitem fazer especulações sobre o caso para que a família e os amigos enlutados possam homenageá-la".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o início do ano a cantora estava trabalhando no lançamento de novas músicas e preparava um retorno para comemorar dez anos de carreira na música. As faixas "I Hope" e "I Miss You", dois singles do álbum que estava em produção, foram divulgadas nos primeiros meses de 2024.