Fortal 2024: saiba mais sobre o novo local e início das vendas

De acordo com a produção, o Fortal 2024 irá contar com 12 blocos , divididos nos espaços Corredor da Folia, Camarote Mucuripe, Palco Avenida e Camarotes particulares.

O novo espaço do evento será montado em um terreno de 20 hectares, no bairro Serrinha, com acesso pela avenida Senador Carlos Jereissati.

Marcado para ocorrer entre os dias 18 e 21 de julho, o Fortal 2024 já está com novo local confirmado. Em live realizada nesta quarta-feira, 24, no Instagram do perfil oficial da festa, a nova Cidade Fortal fica localizada próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins .

Com cerca de três meses até o início do Fortal 2024, a festa de Carnaval fora de época deste ano já confirmou algumas das atrações. Com o Bloco Bagunça, Tony Salles e a banda Parangolé vão agitar os foliões no dia 18 de julho, uma quinta-feira.

Com 30 anos de festa , o Fortal foi realizado na Avenida Beira Mar, desde a sua criação até 2005. No ano seguinte, a festa foi transportada para a Cidade Fortal , situada até 2023 no bairro Manoel Dias Branco.

A cantora Claudia Leitte se apresenta nos dias 19 e 20 de julho com o Bloco Largadinho. Léo Santana traz o Bloco Vem Com O Gigante no sábado, dia 20 de junho.

Considerado o maior representante do Fortal, Bell Marques está confirmado para os dias 19, 20 e 21 de julho com o Bloco Siriguella. Já com o Bloco Vumbora, Bell Marques se apresenta junto dos filhos Rafa e Pipo Marques no dia 18 de julho.

Alinne Rosa traz para a Capital o Bloco O Vale, com apresentação no dia 18 de julho. Um dos principais nomes da festa na Capital, Ivete Sangalo retorna com o Bloco Se Lança com apresentação no dia 21 de julho.



Vendas para o Fortal 2024 começam hoje

As vendas dos abadás para a 31º edição do Fortal têm início nesta quarta-feira, 24, a partir das 18 horas, no site Efolia.

Os interessados em participar da festa vão poder escolher entre abadás para dias separados, dois, três ou todos os dias do evento.

Na ocasião, também serão vendidos os ingressos para o Camarote Mucuripe, espaço exclusivo do evento que garante open bar e shows extras.