Fortal 2023: Ivete se pronuncia sobre episódio com foliões feridos

Após a repercussão do episódio de violência que deixou seis foliões do Fortal 2023 feridos na noite deste sábado, 22, a cantora Ivete Sangalo, que estava à frente do trio elétrico do bloco Village no momento, se pronunciou sobre o ocorrido. Em suas redes sociais, a baiana se disse consternada por tudo o que aconteceu na micareta de Fortaleza.

“Estávamos num dia muito feliz, o bloco desfilando lindamente, e teve um ocorrido na frente do bloco onde algumas pessoas se machucaram muito. E a partir das informações que eu tive da diretoria de segurança do bloco, que nós podíamos ficar ali um pouco parados e então continuar a nossa apresentação pois já estava sendo tudo verificado”, declarou Ivete.

Em relatos e vídeos nas redes sociais, os participantes do evento relataram momentos de desespero e violência e reclamaram do atendimento recebido. Foliões foram pisoteados e empurrados e reclamaram do procedimento adotado por seguranças na ocorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortal: Luiz Caldas canta para avenida vazia e internautas criticam

"Depois do não, tudo é importunação": campanha inicia durante o Fortal; saiba como funciona

Fortal 30 anos: foliões compartilham memórias de edições passadas

Ivete Sangalo relata ainda que, ao iniciar a produção para este domingo, recebeu as informações de que muitas pessoas tinham se machucado no episódio de sábado, mas que o bloco já estava assistindo todos os foliões que estiveram no meio da confusão.

“Quero colocar aqui pra vocês o quão é importante pra mim a segurança de vocês, a minha segurança, a nossa alegria, a nossa presença na avenida. Hoje passei o dia tendo reuniões com a minha equipe, que estavam em cima do trio e que disponibilizaram toda a ajuda, toda a mobilização em benefício do bloco e foi assegurado a nós todos que estava tudo transcorrendo bem e assistindo todos”, pontuou Ivete.

A cantora finalizou dizendo que a segurança do bloco garantiu que era seguro o retorno dela ao bloco e que era possível que a festa de hoje se realizasse na avenida. “Conto com a alegria de vocês, estou agora ciente do quanto o bloco está assistindo as pessoas atingidas e a segurança, que sempre será colocada em primeiro lugar, estará ainda mais fortalecida”, completou.



Acidente no Fortal 2023: seis pessoas tiveram ferimentos leves

Em nota, a organização do Fortal 2023 informou que o incidente aconteceu "quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos".

Ainda, o evento informa que seis pessoas tiveram ferimentos leves e "rapidamente receberam assistência das equipes de segurança".

“O trio ficou parado durante o tempo necessário para que tudo fosse normalizado e o percurso do trio seguiu normalmente sem transtornos”, conclui a organização do evento em nota.

Entretanto, em postagens no Twitter, usuários relatam que os foliões foram agredidos ao buscar ajuda.

E pra completar, a diretoria do fortal agredindo um menino que tinha se machucado tambem e foi reclamar. Absurdo. pic.twitter.com/DFGOZdb8Ue — Gui (@souguicouto) July 23, 2023