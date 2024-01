Bell Marques usa bandana no casamento do filho e internet reage

Um dos principais nomes do axé do Brasil, Bell Marques viralizou na internet fora do período carnavalesco. No sábado, 2, o artista baiano casou Rafa Marques, seu filho mais velho, que também é músico.

Na cerimônia religiosa realizada em Salvador, Bell Marques chamou atenção dos fãs por não deixar de lado a famosa bandana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trajando um terno preto de acordo com a formalidade da ocasião, a voz de “Diga que valeu”, “Voa voa”, “100% você” e outros sucessos do axé, Bell também usava uma bandana preta e branca.