Ferrugem critica uso de palavra chula em "Sintomas de prazer", de Ludmilla

O cantor Ferrugem criticou Ludmilla por ter usado a palavra “pussy” na letra de sua música, “Sintomas de prazer”. Pussy, em inglês, é uma palavra que se refere à vagina de forma chula.



"Estava voltando da escola, estava tocando Ludmilla, 7h30 da manhã, 'minha pussy te viciou'. Tudo bem, mudou o idioma, mas continua sendo pussy. De manhã, na rádio", começou Thais Vasconcellos, esposa de Ferrugem, no vídeo, que foi publicado pelo portal de fofocas Gossip do Dia.



Ainda no vídeo, Ferrugem reforça a crítica feita pela esposa. "Ela quer ser a rapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar."