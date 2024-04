Rock in Rio 2024: com Ludmilla, confira a programação atualizada

Ludmilla é anunciada no primeiro dia do Rock In Rio 2024; confira a programação do festival atualizada Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

O Rock In Rio divulgou novos nomes na programação do festival de 2024. Marcado para ocorrer entre os dias 13 a 22 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, o evento anunciou as últimas atrações para o primeiro dia de festival. Nomeado dia do rap e hip hop, a primeira data do Rock in Rio 2024 tem como atrações principais os rappers Travis Scott e 21 Savage, que se apresentam no Palco Mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira | Vanessa da Mata e Preta Gil fazem shows na programação do aniversário de Fortaleza

Já no Palco Sunset, o festival de música irá celebrar o funk nacional com MC Cabelinho e o Coral das Favelas, Orochi, Chefin, Veigh & Kayblack. Também no dia 13, a Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia para uma apresentação especial. Ludmilla se apresenta no Rock in Rio 2024 A cantora Ludmilla foi confirmada na abertura do Rock In Rio 2024. Além de Travis Scott e 21 Savage, a funkeira também irá se apresentar no Palco Mundo. Leia também | Ludmilla é anunciada como uma das atrações do Coachella 2024