Ludmilla compra igreja evangélica e Brunna Gonçalves se manifesta

O registro do momento foi publicado nesta terça-feira, 30, pela companheira de Ludmilla, Brunna Gonçalves , que gravou e se manifestou, com um texto em seu Instagram, o orgulho pela conquista da cantora.

A igreja é localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro .

Brunna Gonçalves se manifesta sobre a aquisição:

Em suas redes sociais, Brunna compartilha: "Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus, ao ponto de gerar surpresas como essa”, comunica.

O texto continua: "Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo! Vocês tem noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Cada dia mais me orgulho de você", declarou.

A pastora da Igreja, após a revelação, agradeceu a cantora durante live, além de ter anunciado que a cantora Ludmilla teria comparecido ao culto em companhia de toda sua família.

Em suas redes sociais, Ludmilla declara: “Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja pro meu Deus", escreveu.



