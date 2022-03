Lolla é marcado por morte de Taylor, manifestação e falta de acessibilidade

Na sua primeira edição desde 2019, o Lollapalooza Brasil 2022 foi marcado pela morte do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, e pela falta de apoio para PCDs

O Lollapalooza 2022, a primeira edição do festival desde o início da pandemia do novo coronavírus, terminou nesse domingo, 27. O evento contou com artistas como The Strokes, Miley Cyrus e Pabllo Vittar, que se apresentaram no festival que ocorreu durante três dias no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

A nona edição do Lolla no Brasil foi marcada pela tragédia: o baterista da banda americana Foo Fighters, Taylor Hawkins, foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia, na última sexta-feira, 25. A causa de sua morte ainda não foi determinada, e o show da banda, que faria o encerramento do festival no domingo, foi cancelado.

Sobre o assunto "Proibir manifestação política no Lollapalooza foi tiro no pé", diz Tabata Amaral

Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre aos 50 anos

Ministro do TSE revoga proibição de falas políticas no Lollapalooza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento, que contou com mais de 70 artistas convidados distribuídos em quatro palcos, contou com lounges especiais (direito de quem pagou pelo ingresso mais caro), estandes de comidas e bebidas, venda de merchandising oficial das bandas que se apresentaram, e uma roda-gigante patrocinada pela Samsung.

O preço exorbitante dos alimentos vendidos no Lolla chamou a atenção: uma porção de batatinhas fritas custava R$ 19. Já a latinha de cerveja, R$ 16. Vale ressaltar que a entrada de alimentos no festival só é permitida à porções de frutas cortadas e alimentos industrializados em pacotes.

Na sexta-feira 25, primeiro dia de shows, a chuva forte e característica da época interrompeu o evento logo antes do início da apresentação da cantora Pabllo Vittar, que só pode subir ao palco após a melhora das condições climáticas e o conserto da estrutura metálica, que estava fora do lugar devido aos ventos intensos. No domingo, 27, a programação do evento foi interrompida por quase duas horas por conta das chuvas e, nas duas ocasiões, o alerta de raios elétricos foi acionado.

Lollapalooza Brasil 2022: Manifestação

O festival contou com shows de artistas de peso nacionais e internacionais, além de estar inserido em polêmica, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que vetou manifestações políticas de artistas que se apresentaram no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Representantes do PL entraram com ação contra o Lolla após a cantora Pabllo Vittar, que se apresentava no festival, manifestar preferência política pelo ex-presidente e atual pré-candidato à Presidência Lula (PT). No show, a artista incentivou gritos de "Fora, Bolsonaro" e desfilou com uma imagem do petista que pegou de fãs na plateia.

Durante o domingo, dia seguinte à divulgação da decisão, a banda Fresno se apresentou por volta das 15h15min apresentando a frase "Fora Bolsonaro" em letras garrafais no telão do palco principal da atração. Durante participação no show, cantando "Toda Forma de Amor", Lulu Santos subiu ao palco e afirmou: "Censura nunca mais!"

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou, por meio de decisão do ministro Raul Araújo, a proibição estabelecida a manifestações de cunho político no festival de música Lollapalooza, ocorrido em São Paulo. O próprio Araújo havia determinado censura ao festival a pedido do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL

Lollapalooza Brasil 2022: Acessibilidade

O evento também foi alvo de diversas reclamações na internet, em sua maioria relacionadas à acessibilidade e inclusividade de pessoas com deficiência (PCDs) no festival. Influenciadores como Lorrane Silva, a "Pequena Lo", e Lorena Eltz, se pronunciaram no Twitter sobre as condições proibitivas do Lolla para pessoas com deficiência.



A criadora de conteúdo digital Lorena Eltz relatou que não tinham banheiros perto dos locais onde ela estava e, portanto, teve que andar por mais de 15 minutos para conseguir realizar sua higiene. “Queria muito chegar para [seus seguidores] e dizer que o festival é mega acessível e tudo funciona bem para quem tem doença ou deficiência. Mas infelizmente esses locais não foram feitos para pessoas como nós entrarmos.”

Já a influencer Pequena Lo, que tem displasia óssea, que afeta seu crescimento físico e sua mobilidade, também desabafou sobre a falta de acessibilidade no Lolla. Ela, que usa uma cadeira motorizada para se locomover, expressou sua indignação ao ser confrontada com comentários de que ela “não deveria ter ido ao festival” por conta de sua deficiência.

“Não somos nós que temos que adaptar ao ambiente que não tem acessibilidade, o ambiente que tem que se adaptar a inclusão, para que a gente possa ter a independência de conseguir se locomover, independente da sua condição física,” completou.

Lollapalooza Brasil 2022: A volta de Miley ao Brasil

No show da cantora americana Miley Cyrus, teve até pedido de casamento. O casal recifense Vinicius Lasserre e Victor Delmas, que, de acordo com o portal G1, começaram a namorar também em um show da artista, há sete anos, noivaram no palco Budweiser do Lolla.

Após o pedido, Miley fez um comentário irônico que repercutiu nas redes: "Queridos, eu espero que seu casamento seja melhor do que o meu, porque o meu foi um desastre." Miley foi casada por oito meses em 2019 com o ator Liam Hemsworth, que conheceu dez anos antes, ao contracenarem no filme "A última música", adaptação do livro de Nicholas Sparks.

Seu show era um dos mais aguardados pelo público. Ao cantar covers como "Heart of Glass", da banda Blondie, que revelou a cantora como um expoente do pop rock atual, e clássicos da época de Hannah Montana como "The Climb", a cantora contemplou seus fãs antigos e novos, entretendo o público e até trazendo ao palco Anitta, que conquistou recentemente a marca de primeira artista do Brasil a ser nº1 na parada global do Spotify.

Tags