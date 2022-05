Luciano Hang processa Lucas Silveira, do Fresno, que rebate: "O emo voltou"

O empresário Luciano Hang, dono da rede lojas Havan, processou o cearense Lucas Silveira por “danos morais”. A ação teria sido motivada pelo fato do vocalista da banda de rock Fresno ter chamado Hang de “provavelmente o maior paunoku” da história do Brasil ao comentar uma notícia sobre o empresário em seu perfil no Twitter. Ao saber do processo movido contra si, o cantor respondeu, de forma irônica, que o emo havia “voltado”.

quer prova maior de que o emo voltou? pic.twitter.com/i3mKYw7UVG — Lucas Silveira #VTQMV (@lucasfresno) May 18, 2022

Com o processo, o empresário quer ser indenizado em R$100 mil, e a sua defesa alegou à Justiça de Santa Catarina que ele teria sido ofendido publicamente pelo vocalista. “O cantor (Lucas Silveira) publicou em sua conta pessoal na rede social Twitter xingamentos diretos ao empresário, chamando-lhe de ‘véio fdp’ e ‘maior paunoku da história desse País’, o que claramente violou o nome, a honra e a imagem de Luciano perante a sociedade”, argumentou a assessoria da Havan ao portal Uol.

A origem do processo está relacionada a uma publicação feita por Lucas em seu Twitter ao compartilhar uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. A notícia falava sobre empresários que teriam pedido ao presidente Jair Bolsonaro (PL) agir contra importações da China feitas por pessoas físicas como forma de conter o consumo de brasileiros em plataformas como Shoppe e AliExpress. Hang, no caso, foi um dos empresários a solicitar essa ação.

o @LucianoHangBr AKA VÉIO FDP DA HAVAN é provavelmente o maior paunoku da história desse país https://t.co/JAvvqK70wD — Lucas Silveira #VTQMV (@lucasfresno) March 23, 2022

Diante disso, Lucas Silveira manifestou sua insatisfação marcando o perfil de Luciano Hang e o chamando de “provavelmente o maior paunoku” do Brasil. “O Luciano Hang aka (expressão usada para dizer “também conhecido como”) ‘veio FDP da Havan’ é provavelmente o maior paunoku da história desse País”, escreveu.

Contrário ao governo de Jair Bolsonaro, o cantor falou sobre a notícia quanto ao processo. “Quer prova maior de que o emo voltou?”, disse em seu Twitter. Ele recebeu apoio de parlamentares, como a deputada federal Sâmia Bonfim e a vereadora Erika Hilton, sendo as duas do PSOL em São Paulo.



Todo meu apoio, @lucasfresno! O Brasil sabe quem é esse caloteiro, Véio da Havan.



O cara que ameaçou funcionários de demissão durante a pandemia para que protestassem contra o Lockdown.



O "patriota" que dá calote de centenas de milhões de reais em impostos. https://t.co/s46mEFMVHa — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) May 18, 2022

Toda minha solidariedade ao @lucasfresno, vocalista da banda Fresno, que está sendo processado pelo Luciano Hang, o papagaio de pirata do Bolsonaro, por um tweet que fez nesta rede social. O Emo definitivamente voltou pra ficar e atazanar os bolsonaristas! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 18, 2022

