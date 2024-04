Secultfor anuncia pacote de editais com investimento de R$ 31 milhões para 2024

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anunciou nesta terça-feira, 26, o Pacote de Editais para 2024, no Teatro São José. O investimento previsto é de R$ 31 milhões. Entre as novidades está a primeira Lei de Mecenato a nível municipal e a inclusão de linguagens a serem contempladas pelos incentivos: jogos, áreas técnicas e performances.

“Isso foi fruto de uma reunião no Ministério da Cultura, na ocasião ficou decidido que todas as capitais deveriam investir em linguagens que estavam escondidas e que nunca tiveram oportunidade. Então, ficou acertado um percentual do valor ofertado a cada município para localizar essas manifestações culturais e auxiliar no reconhecimento de cada uma delas”, pontua o secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira.

