Cancelado? Show de Luisa Sonza em Fortaleza não aparece em agenda

Além de Fortaleza, outras capitais do Norte e Nordeste também ficaram de fora da agenda de shows da turnê "Escândalo Íntimo Tour": João Pessoa (PB), Teresina (PI), São Luís (MA) e Natal (RN), Manaus (AM) e Belém (PA). A última vez que a cantora esteve no Ceará foi no dia 30 de dezembro, como parte das atrações do Réveillon de Fortaleza, na Praia de Iracema.

Por meio de nova divulgação no Instagram, Luisa Sonza cancelou o show da turnê " Escândalo Íntimo " que aconteceria no dia 23 de março em Fortaleza . A nova agenda da cantora não inclui a capital cearense e outras cidades do Nordeste antes citadas na Tour.

O POVO entrou em contato com a assessoria do evento de Fortaleza, mas ainda não teve pronunciamento sobre o cancelamento do evento na capital cearense.

Confira nova agenda de shows:



Luisa Sonza exclui Fortaleza da turnê "Escândalo Íntimo" Crédito: Reprodução/Instagram

Escândalo íntimo

"Escândalo Íntimo”, de Luisa Sonza, conta com 24 faixas e reúne parcerias com Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. Todas as músicas do trabalho entraram no top 50 da plataforma no Brasil, sendo seis delas no top 10, incluindo “Penhasco 2”, em colaboração com Demi Lovato.

A cantora apresentou o álbum pela primeira vez no palco do Festival The Town, em São Paulo, no dia 3 de setembro.



