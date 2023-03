The Town: Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi tem shows confirmados

O Festival The Town confirmou mais três atrações nos palcos do evento. São eles Luisa Sonza, Maria Rita e o rapper Orochi. As apresentações então marcadas respectivamente para os dias 3, 2 e 7 de setembro e os ingressos começam a ser vendidos na próxima terça, 14 de março.

Luísa Sonza será a atração principal do palco The One, o segundo maior do festival, onde também contemplará os shows de Maria Rita e Orochi. Antes desses três, Bruno Mars, Foo Fighters, Ludmilla, Maroon 5, Post Malone e Racionais MC's já haviam sido nomes confirmados para a festa.

The Town foi elaborado pelo mesmo que pelo mesmo criador do Rock In Rio, Roberto Medina, e acontece na capital paulista pela primeira vez nos dias 2, 3, 7, 9, e 10 de setembro. Os ingressos custam de R$350 (meia entrada) a R$770 (inteira) e tem limite de quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia entrada.

De acordo com a organização do evento, o passe equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento. A escolha do dia é feita 24 horas antes do início da venda oficial de ingressos.

Programação do The Town divulgada até o momento:

02/09 - Post Malone, Criolo, Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, Orochi

- Post Malone, Criolo, Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, Orochi 03/09 - Esperanza Spalding, Luísa Sonza

- Esperanza Spalding, Luísa Sonza 07/09 - Maroon 5 e Ludmilla, Stanley Jordan, Maria Rita

- Maroon 5 e Ludmilla, Stanley Jordan, Maria Rita 09/09 - Foo Fighters, Stanley Jordan

- Foo Fighters, Stanley Jordan 10/09 - Bruno Mars, Iza e Jão, Richard Bona

Venda de ingressos para The Town Festival 2023

Quando: a partir de terça-feira, 14, às 19 horas

Onde: vendas exclusivamente online no site da Ticket Master

Quanto: R$385 (meia-entrada) a R$770 (inteira)

