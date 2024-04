Cia. de teatro arrecada doações para espetáculo "Paixão de Cristo"

Com o intuito de realizar o espetáculo "Paixão de Cristo" sem o apoio de editais e empresas privadas, a Cia Teatral Acontece arrecada doações

A Companhia Teatral Acontece, conhecida por suas versões de “A Paixão de Cristo”, está lançando campanha para viabilizar o espetáculo deste ano.

A campanha se trata de uma arrecadação de fundos a partir de doações, visando arrecadar os fundos necessários para suprir os custos do espetáculo.

Com generosidade e o apoio popular, a Companhia de Teatro Acontece pretende realizar sua interpretação do espetáculo “Paixão de Cristo”, de forma gratuita, nesta sexta-feira, 29, no Mercado São Sebastião, a partir das 8 horas.