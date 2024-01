De show do Aterro a pagode no Meireles: Luísa Sonza circula em Fortaleza

Cantora Luísa Sonza, que está na programação do Réveillon de Fortaleza, é vista cantando pagode em bar da Capital

Luísa Sonza aproveitou a passagem por Fortaleza para conhecer mais da Cidade. A cantora se apresentará neste sábado, 30, no Réveillon da Capital, junto com nomes como Marisa Monte, Xand Avião e Bell Marques. O trapper cearense 6utto fará uma participação no show da artista gaúcha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dona do hit “Chico” foi vista cantando pagode bem próxima aos fãs no Vila Camaleão, bar localizado no Meireles, na última sexta-feira, 29. O registro foi feito pelo próprio público, que publicou o vídeo de Sonza na rede social X (antigo Twitter).