Cineasta Luiz Carlos Barreto sofre acidente e é operado em Fortaleza

O diretor cearense sofreu acidente doméstico ao se desequilibrar de uma escada. O episódio ocorreu enquanto Barretão estava em Fortaleza para atividades em sua homenagem, como no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) , no Cineteatro São Luiz e pelo Governo do Ceará, em lembrança aos 60 anos de serviços prestados ao audiovisual brasileiro.

Luiz Carlos Barreto está internado em um hospital de Fortaleza e segue em companhia da família. Na manhã deste domingo, 24, foram feitos exames para conferir se o que foi feito na cirurgia foi o suficiente e ele está evoluindo na melhora , segundo Paula Barreto, filha do cineasta, ao O POVO . Ainda não há, porém, previsão de alta do hospital.

O diretor e produtor de cinema Luiz Carlos Barreto, o "Barretão", precisou ser operado após sofrer um acidente doméstico na última sexta-feira, 22. O cearense, que está com 95 anos, foi submetido a cirurgia no sábado, 23, e encontra-se em recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pelo diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN , Jocélio Leal, e confirmada posteriormente pela família do diretor.

Neste mês, diversas homenagens estão sendo prestadas não só a Luiz Carlos Barreto, mas também à sua esposa, Lucy Barreto, também cineasta. As ações ocorrem dentro do "Centenário do Audiovisual Cearense", realizado em parceria entre o Cine Ceará, o Cineteatro São Luiz e o MIS-CE. Na sexta-feira, 22, Barretão recebeu, no Palácio do Governo, a entrega da Comenda do Estado.

"A família do senhor Luiz Carlos Barreto informa que, na última sexta-feira, 22, o produtor de cinema sofreu um acidente doméstico, enquanto estava em Fortaleza, para as atividades em sua homenagem. Ele foi submetido a uma cirurgia no sábado e encontra-se internado, em recuperação e em companhia da família. Os familiares agradecem as manifestações e mensagens neste momento", disse em nota a família do produtor.

Em comemoração aos 100 anos do cinema cearense, a produtora LC Barreto (fundada por Luiz Carlos e Lucy Barreto) foi homenageada pelos 60 anos de atuação no cinema brasileiro. Há, também, exibição da mostra “L. C. Barreto: 60 Anos de Cinema Brasileiro”, com filmes gratuitos no São Luiz. Obras como "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O Quatrilho", "Bye Bye Brasil", "Terra em Transe", "Inocência" e "Memórias do Cárcere", além de "Bela Donna" e "Luzia Homem" integram a programação.

Luiz Carlos Barreto, hoje com 95 anos de idade, nasceu em Sobral, no Ceará. Iniciou sua carreira como jornalista, sendo repórter e fotógrafo da revista “O Cruzeiro”. Posteriormente, marcou o cinema nacional, sendo autor das concepções fotográficas de obras como "Vidas Secas" (1963) e "Terra em Transe" (1967), além de ter sido um dos responsáveis pelo movimento do Cinema Novo.