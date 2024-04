Escola Pública de Música de Fortaleza inaugura com programação musical

A Escola Pública de Música de Fortaleza será inaugurada na próxima quarta-feira, 27. Com programação musical aberta para todos os públicos, o momento tem início às 19 horas.

Equipamento da Vila das Artes, o novo espaço artístico e cultural fica localizado na rua Capitão Gustavo, 3552, no bairro Joaquim Távora.

No lançamento da nova sede do Anexo do Complexo Vila das Artes, o evento terá shows gratuitos do grupo Marimbanda e Hamilton de Holanda Trio.