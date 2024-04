Filme de Wolney Oliveira é selecionado para festival "É Tudo Verdade"

“Lampião, governador do sertão”, dirigido pelo cearense Wolney Oliveira, estará na 29ª edição do “É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários, considerado o maior evento dedicado ao gênero na América Latina.

A trama investiga a influência do cangaço na cultura brasileira e internacional.

Abordando o legado cultural, polêmicas e mitos envolvendo Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.

“Lampião sempre foi um assunto que me apaixonou. Meu pai, Eusélio Oliveira, me influenciou no tema. Era um apaixonado pela história e o primeiro livro que li sobre cangaço foi presente dele”, conta o cineasta em comunicado à imprensa.

O filme tem o incentivo da Agência Nacional do Cinema (Ancine), através do Fundo Setorial do Audiovisual, e do Governo do Estado do Ceará, através do Mecenato Estadual, via Enel Distribuição Ceará.