Lucy e Luiz Carlos Barreto conversam sobre cinema cearense no MIS

Em comemoração aos 100 anos do cinema cearense, o casal de produtores cinematográficos Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto realizam uma conversa no MIS

O momento que comemora o centésimo aniversário do cinema cearense acontece em parceria com o Cine Ceará e o Cineteatro São Luiz .

Para a ocasião, foram convidados o casal de produtores cinematográficos Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto para participar de uma conversa aberta ao público, com a mediação do cineasta Rosemberg Cariry.

Nesta próxima sexta-feira, 22, às 18 horas, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promoverá um evento em comemoração aos 100 anos do audiovisual cearense .

Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto, casal convidado para o debate, são responsáveis pela produção de grandes clássicos do cinema do Ceará .

Além da conversa, entre o período de 19 e 31 de março, o Cineteatro São Luiz realizará uma mostra especial com alguns dos filmes da L.C. Barreto , a empresa de produções cinematográficas do casal. E no dia 23, os produtores receberá uma homenagem no Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema.

A cineasta Lucy Barreto, nascida em Minas Gerais, em 1933, é uma produtora de destaque nacional, responsável por, em conjunto com seu esposo, fundar a empresa L.C Barreto, que desde 1963 já produziu mais de 150 filmes, sendo muitos deles clássicos do cinema brasileiro .

Luiz Carlos Barreto, hoje com 95 anos de idade, nasceu em Sobral, no Ceará. Iniciou sua carreira como jornalista, sendo repórter e fotógrafo da revista “O Cruzeiro”.

100 anos do cinema cearense

Este ano, o estado do Ceará comemora 100 anos desde a exibição do primeiro filme creditado a um cearense, Adhemar Bezerra de Albuquerque. A exibição ocorreu em 15 de outubro de 1924, no extinto Cine Moderno, em Fortaleza.

O dia 15 de outubro, desde então, foi instituído como o Dia do Audiovisual Cearense, conforme a LEI Nº 14.166, de autoria do então deputado estadual Artur Bruno.

Adhemar Bezerra de Albuquerque, fundador da ABA Film, marcou o início de uma tradição cinematográfica no estado com o seu filme "Temporada de futebol maranhense no Ceará". Seu legado permanece vivo até os dias de hoje, influenciando gerações de cineastas e profissionais do audiovisual.