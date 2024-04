Série documental sobre Fausto Nilo é lançada no Cinema do Dragão

Compositor, arquiteto e urbanista cearense Fausto Nilo em entrevista a O POVO Crédito: FÁBIO LIMA

O primeiro capítulo da série documental "Fausto - Folia das Formas", que homenageia o compositor, arquiteto e urbanista Fausto Nilo, será exibido no Cinema do Dragão no próximo dia 5 de abril. A série é lançada em ocasião dos 80 anos do cearense e leva ao público uma perspectiva mais ampla sobre a obra do artista. Dirigido pelo professor, pesquisador e colunista do O POVO Lúcio Flávio Gondim, o trabalho foi realizado ao longo de três meses de filmagens e reúne depoimentos de parceiros musicais, secretários da Cultura do Ceará, fãs e artistas locais. Um dos objetivos é discutir "como a figura de Fausto Nilo permeia a teia social de maneira tão ampla".