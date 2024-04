Morre Liana Padilha, do duo eletrônico NoPorn, aos 60 anos

O NoPorn continuou com Liana e Lauri, e, em 2006, o primeiro álbum da dupla foi lançado. O disco carrega a famosa faixa do duo, “Baile de Peruas”, além de outras faixas como “Sonia”, “Janela” e “Xingu” — este último sendo uma homenagem ao clube que se apresentava, mas havia fechado.

Liana não apenas cantava, ela era artista plástica, produtora e poeta. O duo eletrônico, do qual era integrante, foi fundado em 1999 por ela e o marido, o estilista Regis Fadel. Juntamente com o designer e DJ Luciano Lauri, eles começaram uma testagem de sons. Em 2000, contudo, Fadel morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A cantora Liana Padilha, vocalista do duo eletrônico NoPorn, morreu nesta quarta-feira, 20, aos 60 anos, em São Paulo. De acordo com informações da Billboard Brasil, a artista enfrentava um câncer.

Após um período de hiato, em 2016 Liana retorna com as atividades do duo, mas dessa vez com Lucas Freire sendo o novo integrante, substituindo Lauri. Com ele, o NoPorn lançou quatro discos: “Boca” (2016), “SIM” (2021), “Contra Dança” (2022) e “Adoro DJs” (2023).

Em 2023, NoPorn foi uma das atrações do palco dedicado à música eletrônica do festival The Town. Além dele, Liana e Lucas fizeram uma turnê pela Europa e tocaram em festivais fora do País. Ainda no ano passado, a dupla se apresentou em Fortaleza, no clube Gandaia.