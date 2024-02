DJ Nega Glicia, pioneira no reggae feminino, morre aos 46 anos

Nega Glicia foi uma das precursoras femininas como DJ de reggae no Maranhão Crédito: Reprodução/Internet

Glicia Helena Silva Landim, popularmente conhecida como "DJ Nega Glicia", faleceu em São Luís do Maranhão neste sábado, 24, devido a complicações de um aneurisma cerebral. Reconhecida como uma das figuras pioneiras do reggae feminino no Maranhão, Nega Glicia tinha apenas 46 anos e estava hospitalizada no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) desde a última terça-feira, 20. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os médicos responsáveis aguardavam uma melhora em seu estado de saúde para realizar uma intervenção cirúrgica. Infelizmente, o quadro clínico se agravou e ela veio a óbito, de acordo com familiares ao G1.

O corpo de Glicia Helena Silva Landim foi velado na Pax União, localizada no Centro de São Luís, e o sepultamento ocorreu durante a tarde de domingo, 25, no cemitério Parque da Saudade, situado no bairro Vinhais, também na capital. DJ Nega Glicia: inspiração e referência feminina

Nega Glícia foi uma das precursoras femininas como DJ de reggae no Maranhão, inspirando cantores como César Nascimento na criação da música "Maguinha do Sá Viana". Com uma voz enrouquecida e grave, a DJ comandava as principais festas de reggae de São Luís. Desde os 16 anos demostrou seu amor pela música nos locais que frequentava. Além de ter sido uma pioneira, DJ Nega Glicia também foi determinante para a inserção de outras mulheres no ramo. O Museu do Reggae expressou pesar pela morte de DJ Nega Glícia, reconhecendo-a como referência do reggae feminino no Maranhão.

De acordo com o Ministério da Saúde, o aneurisma é a dilatação anormal de uma artéria que pode se romper e causar uma hemorragia ou permanecer sem estourar durante toda a vida.

