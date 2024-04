Morre Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, aos 83 anos

O empresário Pedro Herz faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, após sofrer um ataque cardíaco; o dono da Livraria Cultura estava com 83 anos de idade

O empresário Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, morreu na madrugada desta terça-feira, 19, aos 83 anos. O livreiro teve a morte confirmada por seu filho, Sérgio Herz, que também é CEO da Cultura. Segundo ele, o pai sofreu um ataque cardíaco durante a madrugada.

A informação do falecimento de Pedro Herz foi confirmada por Sérgio Herz a jornais como O Globo e O Estadão. O velório será nesta quarta-feira, 20, às 10 horas, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Na sequência será realizado o enterro, às 12 horas.

Os perfis da Livraria Cultura nas redes sociais publicaram um comunicado de pesar pelo falecimento de Herz. "Pedro Herz foi um visionário no campo editorial, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e promoção da literatura em nosso país. Sua paixão pela leitura e seu compromisso em tornar os livros acessíveis a todos deixaram uma marca indelével na comunidade literária e além", afirma a nota.