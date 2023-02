Lady Gaga aparece como Arlequina em foto de 'Coringa 2'

A cantora Lady Gaga apareceu pela primeira vez como Arlequina em uma foto oficial publicada nas redes sociais na última terça-feira, 14. A artista, que está escalada para o filme “Coringa: Folie à Deux”, surgiu na imagem ao lado de Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de Melhor Ator e intérprete do protagonista do filme.

A foto foi publicada pela própria cantora e também pelo diretor do longa-metragem, Todd Phillips. No retrato, Phoenix aparece com a maquiagem característica do Coringa e com um sorriso meia boca. Gaga, por sua vez, está com os olhos arregalados transmitindo uma postura de deslumbramento e com as mãos em volta do pescoço do protagonista, em um gesto de aproximação entre os dois personagens - Gaga também parece estar pressionada contra a parede.

Curiosamente, a imagem foi publicada na mesma data em que é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o que pode dar uma dimensão da carga “romântica” entre Arlequina e Coringa para o segundo filme - que ainda não tem título confirmado em português. Em tradução livre, “Folie à Deux” significa “Loucura a Dois”.

A obra que dá sequência a “Coringa”, de 2019, tem estreia prevista para 4 de outubro de 2024. O projeto foi anunciado em junho de 2022 por Todd Phillips, e em agosto do mesmo ano foi divulgado um vídeo curto, em animação, que mostrava silhuetas dos personagens de Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Há rumores de que a continuação seja um musical.

O primeiro filme liderou em nomeações para o Oscar realizado em 2020 e foi premiado com duas estatuetas, sendo uma na categoria de “Melhor Ator” (conquistada por Joaquin Phoenix) e “Melhor Trilha Sonora”.



