Ariana Grande anuncia remix de ‘Yes, and?’ com Mariah Carey

Ariana Grande revelou que Mariah Carey é sua maior inspiração na música ao anunciar parceria com a artista

A cantora Ariana Grande surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 14, após anunciar uma nova versão de “Yes, and?”, seu mais recente single. Lançado no início de janeiro, a canção irá ganhar uma remix que terá a participação de Mariah Carey.

“Realmente não tenho palavras suficientes. Obrigada do fundo do meu coração por tornar este sonho realidade e espalhar seu brilho e magia na minha música”, declarou a artista em publicação no Instagram.

Junto de uma foto com Mariah, Ariana compartilhou o sentimento com a parceria: “A primeira e única. Rainha do meu coração e inspiração para toda a vida”, disse.