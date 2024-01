Diretor de 'Esquadrão Suicida' compartilha imagens inéditas

O diretor David Ayer divulgou imagens inéditas do filme "Esquadrão Suicida" (2016) com os atores Jared Leto e Margot Robbie nos papéis de Coringa e Arlequina, respectivamente.

As imagens compartilhadas nas redes sociais na última terça-feira, 26, mostram Robbie no visual clássico da personagem. O trecho não integra o longa-metragem original e faz parte do "Ayer Cut", termo utilizado em referência aos cortes que constroem a versão do diretor de "Esquadrão Suicida".

De acordo com informações do profissional, o Palhaço do Crime teria mais participação na nova versão.