Websérie do OP contou com depoimento de Paulo Diógenes sobre infância

Ex-vereador de Fortaleza e grande nome do humor do Ceará, Paulo Diógenes morreu aos 62 anos de idade

“Eu me criei em uma vida totalmente livre” disse Paulo Diógenes sobre sua infância. O depoimento do humorista foi dado ao O POVO em 2015, durante sua participação na websérie especial “Todo mundo teve infância”.

Relembrando momentos de quando ainda era criança e passava as férias escolares no interior do Ceará, o intérprete da personagem caricata Raimundinha deu detalhes dos dias “alegres e felizes” vividos durante a infância.

“Eu fui uma criança muito feliz porque eu fui criado com muita liberdade. Liberdade de criança mesmo, sabe. Em todas as férias a gente passava em uma fazenda no interior de Jaguaribe e a sensação que eu tenho hoje era que aquilo ali era o mundo interminável”, recordou.