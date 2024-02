Fortaleza dedica um minuto de silêncio de jogo ao humorista Paulo Diógenes

O Fortaleza dedicou o minuto de silêncio no início da partida diante do River-PI nesta quarta-feira, 14, ao humorista Paulo Diógenes. Ícone do humor cearense e responsável pela personagem Raimundinha, ele faleceu nesta quarta conforme confirmação da irmã. A causa do falecimento não divulgada.

Nascido em 1961, no Rio de Janeiro, mas criado em Fortaleza, Paulo Diógenes é filho de Sueli dos Santos e Osmar Maia Diógenes. Iniciou carreira no humor nos anos 1980 quando ainda cursava Comunicação Social na Universidade Federal do Ceará (UFC).

O sucesso veio com a personagem Raimundinha, uma caricatura da mulher suburbana. Uma personalidade conhecida por roupas e maquiagens coloridas, por falar alto e sapatos de salto bem altos.Paulo Diógenes deu seus primeiros passos no humor ainda quando cursava Comunicação Social na UFC em 1978, entre sua primeira experiência e o momento em que decidiu largar o emprego de bancário para dedicar-se ao humor, foram quase 10 anos.