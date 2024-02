Humoristas cearenses se despedem de Paulo Diógenes: ‘Foi brilhar no céu’

Principal nome do humor cearense, Paulo Diógenes, intérprete da Raimundinha, morreu aos 62 anos de idade

Morreu nesta quarta-feira, 14, o humorista Paulo Diógenes aos 62 anos de idade. Conhecido nacionalmente pela personagem Raimundinha, inúmeros artistas e comediantes prestaram homenagem ao cearense e se despediram de Paulo nas redes sociais.

“Vamos lembrar dele sempre assim, com essa alegria, irreverência, meu querido professor pessoa responsável por eu estar aqui. Foi brilhar lá no céu. Obrigado por ter vindo para montarmos o ‘Caviar com rapadura 30 anos’”, escreveu Ciro Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Intérprete da personagem Virgínia Del Fuego, Ciro foi parceiro de Paulo na montagem da peça “Caviar com Rapadura”, um dos espetáculos de comédia mais relevantes do Ceará que comemorou 30 anos de estreia no fim de 2023.