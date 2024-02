Com Ariana Grande, musical ‘Wicked’ ganha trailer no Super Bowl

O filme tem a estreia de sua primeira parte em novembro de 2024, mas trailer com Ariana Grande e Cynthia Erivo foi revelado no domingo, 11

O primeiro trailer do longa-metragem “Wicked” foi exibido durante o Super Bowl 2024 no último domingo, 11, com as aparições oficiais de Ariana Grande e Cynthia Erivo em seus papéis de Glinda e Elphaba, respectivamente.

Dirigido por Jon M. Chu, a reinterpretação da obra literária “O Mágico de Oz” é baseada no musical da Broadway de Stephen Schwartz e Winnie Holzman. Na versão, o protagonismo está nas mãos da Bruxa Má do Oeste, explorando as suas origens.

A gravação apresenta detalhes da primeira parte, com previsão de lançamento para 27 de novembro de 2024. Em algumas cenas, a música “Defying Gravity”, interpretada por Cynthia Erivo, pode ser escutada.