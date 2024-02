Jaafar Jackson 'vira' Michael Jackson em foto de cinebiografia

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, surgiu mais uma vez caracterizado como o cantor para a cinebiografia sobre o rei do pop. Desta vez, porém, é possível perceber com mais detalhes a semelhança de Jaafar com seu tio. A previsão é de que o filme, dirigido por Antoine Fuqua, estreie nos cinemas em abril de 2025.

A imagem foi divulgada por Kevin Mazur, fotógrafo que acompanhou Michael Jackson nas décadas de 1980 e 1990 e registrou o ensaio final do cantor antes de sua morte. Na foto, Jafaar está com cabelo preso em rabo de cavalo, calça, regata branca e camisa. Ele está interpretando “Man In The Mirror” na turnê Dangerous, realizada entre 1992 e 1993.