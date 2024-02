Lisa, do BlackPink, entra para o elenco de The White Lotus

A cantora Lisa, do grupo BlackPink, entrou para o elenco da terceira temporada da série The White Lotus. A nova etapa da produção deve ser lançada em 2025

A cantora Lisa, integrante do grupo BlackPink , foi confirmada no elenco da terceira temporada da série The White Lotus . Segundo informações da Variety, ainda não foram divulgadas informações sobre o papel da artista na série.

Esta é a segunda integrante do BlackPink a estrear na TV em um seriado da HBO. A cantora Jennie participou, no ano passado, da série The Idol, protagonizada por The Weeknd e Lily-Rose Depp.

Além da cantora, a nova temporada de The White já tem confirmada em seu elenco artistas como Carrie Coon (The Leftovers), Leslie Bibb (Homem de Ferro) e Aimee Lou Wood (Sex Education).

As filmagens estão marcadas para começar ainda neste mês, com expectativa para lançar em 2025.