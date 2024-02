Novela Cheias de Charme será reprisada em março na Rede Globo

Na prisão, elas lembram o dia ruim que tiveram e Rosário sugere um pacto para melhorar de vida: “Dia de empreguete, véspera de madame”, ela diz, e todas topam.

A vida das três será infernizada pela cantora Chayene (Cláudia Abreu), uma cantora piauiense com ego inflado. Para levantar a carreira, Chayene viverá um namoro com o cantor Fabian (Ricardo Tozzi), mas terá concorrência forte com um novo trio de sucesso: as Empreguetes, que transforma as três marias, Penha, Rosário e Cida, em celebridades da noite para o dia, a partir do sucesso do clipe lançado na internet.

Empreguetes para Sempre

O êxito das Empreguetes ultrapassou a ficção e virou um sucesso na internet. O clipe teve mais de 12 milhões de acessos quando publicado, antes de ir ao ar na novela.

O movimento “Empreguetes para Sempre” foi criado na trama, e o site de fãs das cantoras começou a receber vídeos, mensagens e fotos de apoio para a volta do trio, tendo ultrapassado a marca de três milhões de visitas até meados de setembro de 2012.



