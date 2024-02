BBB 24: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (09/02)?

Depois de oito horas de prova, os finalistas foram Beatriz, Alane e Lucas Henrique; confira quem é o novo líder do BBB.

Depois de uma prova de resistência que durou 8 horas, Lucas Henrique é o novo líder do BBB 24. Agora, terá que indicar quatro nomes para a mira do paredão e dividir a casa em Vip e Xepa.

Ele também ganhou acesso ao Quarto do Líder, que conta com visualização de câmeras da casa; o poder de indicar alguém ao Paredão; e o poder de salvar uma pessoa entre os escolhidos para a berlinda. Para a vida fora da casa, Lucas Henrique ganhou um ano de Meli+ e R$ 10 mil em compras no Mercado Livre.



BBB 24: quem ganhou Prova do Líder hoje (09/02) e como foi a disputa

A oitava Prova do Líder foi de resistência e os 17 confinados participaram, exceto Giovanna, que se recupera de uma fratura na perna.