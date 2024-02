BBB 24: 10 curiosidades sobre a emparedada Isabelle

No último domingo (4), o sétimo paredão do BBB 24 foi formado. Após a dinâmica que pegou os participantes de surpresa, Isabelle, ao lado de Alane, Beatriz e Juninho, passou a disputar mais uma vez a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Justificando o porquê deve continuar no reality show, a cunhã ressaltou: “Eu estou aqui para viver todos os momentos que eu puder. Vivo muito com o meu coração, e me entrego nesse jogo […]”.

Para te ajudar a decidir se Isabelle deve ou não permanecer no jogo, confira 10 curiosidades sobre ela!

1. É formada em Letras

Natural de Manaus (AM), Isabelle possui formação acadêmica em Letras. Chegou até a dar aulas, mas trabalha como dançarina e influenciadora digital. Na região, ela é conhecida como ‘cunhã-poranga do Boi Garantido’, devido à sua participação no Festival de Parintins, desde 2018.