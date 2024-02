ESPN, Fox e Warner Bros. Discovery anunciam plataforma conjunta de 'streaming' esportivo

As gigantes do entretenimento ESPN - subsidiária da Disney -, Fox e Warner Bros. Discovery anunciaram, nesta terça-feira (6), o lançamento de uma plataforma conjunta de streaming esportivo, uma importante reaproximação entre concorrentes em uma era de altos custos com direitos de transmissão.

Em um comunicado, os três grupos de mídia informaram que também será criada uma empresa conjunta para administrar a nova plataforma, que estará disponível apenas para consumidores nos Estados Unidos.

O seu lançamento, previsto para o outono de 2024, representa a criação de uma espécie de Netflix do esporte no país.