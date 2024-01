3 lançamentos imperdíveis do Disney+ em fevereiro

Confira as novidades do serviço de streaming para o próximo mês

“As Marvels” é o mais recente lançamento do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), e acompanha as heroínas Capitã Marvel, Monica Rambeau e Ms. Marvel. O filme é a continuação de Capitã Marvel (2019) e explora os poderes e ligações entre as três heroínas.

O Disney+ continua a cativar seus assinantes com uma lista emocionante de lançamentos programados para o próximo mês. Com uma combinação de conteúdo inédito e clássicos revisitados, a plataforma promete entretenimento diversificado para públicos de todas as idades. Por isso, separamos uma lista com filmes e séries para o mês de fevereiro. Confira!

A misteriosa conexão entre elas tem início após a Capitã Marvel adentrar acidentalmente em um buraco de minhoca no espaço. Com direção de Nia DaCosta, também fazem parte do elenco Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Park Seo-joon.

Em ‘Star Wars: The Bad Batch’, o grupo de guerreiros de elite realiza a sua última missão (Imagem: Reprodução Digital | Lucasfilm; Walt Disney Studios)

2. Stars Wars: The Bad Batch – 3ª temporada (21/02)

A terceira e última temporada de ‘Stars Wars: The Bad Batch’ promete finalizar a missão do grupo de guerreiro elite da Força Clônica 99. A série é derivada de outra trama do universo da Lucasfilm, a animação “Star Wars: The Clone Wars”.

Dessa vez, o enredo do seriado irá se aprofundar nos planos do Império para a Galáxia. Com 16 episódios no total, a plataforma de streaming irá liberar os três primeiros capítulos na estreia. O elenco de vozes da animação inclui Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Rhea Perlman e Gwendoline Yeo.

‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’ promete ser um remake épico para maratonar (Imagem: Reprodução Digital | FX; Hulu; Disney+)

3. Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (27/02)

A minissérie “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” retrata a história de John Blackthorne, um marinheiro britânico transformado em samurai. O personagem é usado pelo líder japonês Toranaga para conquistar o posto de controle chamado de Shōgun. O enredo é baseado no romance épico de James Clavell, de nome homônimo. A produção da minissérie é feita pela FX, e esta é a terceira tentativa do estúdio de fazer um remake de “Shōgun” (1980).