Disney divulga teaser e primeira imagem de ‘Moana 2’; confira

Na publicação que pegou os fãs de surpresa, é possível ver Moana em uma praia tocando sua concha. De acordo com a Disney, o novo filme irá acompanhar a jovem em uma viagem para os mares distantes da Oceania, onde irá enfrentar águas perigosas e desconhecidas no qual viverá uma nova aventura.

Um dos filmes de animação mais aclamados de 2016, “Moana” irá ganhar uma sequência para os cinemas. A novidade foi confirmada nesta quarta-feira, 7, após a divulgação do primeiro teaser de “ Moana 2 ” nas redes sociais da Disney.

Além do teaser, foi divulgado a primeira imagem de “Moana 2”. Segundo informações, o longa-metragem irá estrear no dia 27 de novembro deste ano. A data de lançamento no Brasil ainda não foi revelada.



Confira o teaser de "Moana 2":

