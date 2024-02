Kayky Brito afirma ter ficado ‘mais sensitivo’ após acidente

O ator Kayky Brito apareceu em seus stories do Instagram na noite da última segunda-feira, 5, para conversar com seus fãs sobre como está após o acidente de trânsito . O artista fez um discurso motivacional e afirmou estar mais "sensitivo".

Kayky falou ainda de como era antes do atropelamento e como mudou após o fato: "Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, 'por que você tá de mal com a vida?A vida é maravilhosa'".

“Mas, depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente. Então fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa", destacou o ator sobre sua atual situação.

Confira vídeo do ator:

Kayky Brito não pode voar de avião por causa do acidente

No último sábado, 3, Kayky Brito fez outro relato em seu Instagram: não pode mais viajar de avião após ter sofrido o acidente de trânsito sofrido em 2023.

O anúncio foi feito em uma publicação com o seu filho Kael, de 2 anos, a quem viajou 13 horas na estrada para visitar.

"Retrato do dia 28 de janeiro. Papaizão te ama! (Imagino que soa para vocês como um papai-babão). É que não estou permitido voar de avião (tomara que seja temporário isso). Mas andar de carro posso, pela estrada fui ao seu encontro (13 horas de estrada foi uma sensação de 1h). Valeu muito! Te amo", escreveu Kayky.