Grupo de dança amazonense se apresenta na Caixa Cultural

As apresentações da companhia de dança fazem parte do projeto Circulação Amazônia e contemplará duas performances e oficinas gratuitas

O primeiro espetáculo se chama Rios Voadores e terá apresentações nos dias 15 e 16 , às 20 horas. Dirigido por Rosa Antuña, o projeto traz à cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta.

Acontece nos dias 15 a 18 de fevereiro na Caixa Cultural de Fortaleza , apresentações da companhia Corpo de Dança do Amazonas do projeto Circulação Amazônia. Além de dois espetáculos dirigidos por Mário Nascimento, também serão oferecidas duas oficinas de dança contemporânea. O evento é gratuito e a reserva pode ser feita a partir de 5 de fevereiro pelo site da Caixa Cultural.

Já o segundo espetáculo, nomeado TA - Sobre ser Grande, é de Mário Nascimento, e terá apresentações nos dias 17, às 20 horas, e no dia 18, às 19 horas. O evento reúne bailarinos para representar uma tribo da etnia Tikuna e expressar o sentimento de ser da região Norte do Brasil.

Saiba mais sobre o Corpo de Dança do Amazonas

A companhia foi criada em 1998 pelo Governo do Estado do Amazonas para compor os corpos artísticos do Teatro Amazonas. E hoje é referência em dança contemporânea no Amazonas e na região Norte do país, mantendo uma programação artística com repertório diverso.

Vem construindo um patrimônio material reconhecido nacionalmente, com mais de 60 obras realizadas com a colaboração de artistas convidados do Brasil e do exterior, que mostram a diversidade cultural local por meio da pluralidade da dança contemporânea, levando em consideração a singularidade da Amazônia, assim como a diversidade e a abrangência da cultura.



Circulação Amazônia: Corpo de Dança do Amazonas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza - Avenida Pessoa Anta, 287

Quando: 15 a 18 de fevereiro

Horário: quinta a sábado, 20h; domingo, 19h

Ingressos: disponíveis no site da Caixa Cultural

Inscrições para as oficinas: a partir de 5 de fevereiro

Mais Informações: (85) 3453-2770 ou Instagram @caixaculturalfortaleza