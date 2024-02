Marina Abramovic estreia intalação ao ar livre em Pernambuco

A artista sérvia Marina Abramovic estreou no fim de semana uma instalação artística ao ar livre em Pernambuco, na Zona da Mata Sul

A artista Marina Abramovic inaugurou sua primeira instilação ao ar livre em solo brasileiro no último sábado, 3. Intitulada “Generator”, a obra está localizada no Parque Artístico-Botânico Usina da Arte, no município de Água Preta, Zona da Mata Sul de Pernambuco.

A montagem busca refletir sobre o momento atual da sociedade, guiando o espectador de volta às relações humanas. Para gerar essa conexão, são distribuídas pedras de quartzo rosa — conhecida por trazer calma e clareza às emoções — por um muro de 25 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2,5 metros de largura.

