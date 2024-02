Coletivo de Cordas da UFC abre inscrições para músicos; saiba mais

O curso tem duração de 13 módulos semestrais , que podem ser repetidos e serão separados de acordo com o nível de desenvolvimento técnico do aluno. Não é necessário ter conhecimento musical prévio para participar das turmas iniciantes.

As inscrições para os projetos de extensão em Violino , Viola Erudita , Violoncelo e Contrabaixo acústico do Ensino Coletivo de Cordas Friccionadas da UFC estão abertas. Os cursos são gratuitos e qualquer pessoa acima de sete anos pode se inscrever através do link até o dia 14 de fevereiro.

Por conta da limitação do número de vagas por turma, será feita uma seleção entre os candidatos pela ordem de inscrição. E quem não conseguir a vaga integrará uma lista de espera com validade até dezembro.

As aulas iniciarão no dia 11 de março de forma presencial no Campus do Pici e as turmas online receberão por email as orientações para participação das aulas via Google Meet. É necessário possuir o instrumento do qual você quer ter aula ou adquiri-lo durante o curso,

A lista de alunos aprovados será publicado no dia 15 de fevereiro nas páginas do Facebook e Instagram do Ensino Coletivo de Cordas da UFC.