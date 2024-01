Ex-marido de Ana Hickmann coloca culpa no governo Lula e nas guerras por falência

As dívidas da empresa em que é sócio com a ex-esposa girariam em torno de R$ 40 milhões. Alexandre Correa tenta suspender execução de dívidas e realizar recuperação judicial

O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa acusado de agredir a artista, colocou no governo Lula e nas guerras a culpa pelas dificuldades que sua empresa enfrenta atualmente. As dívidas girariam em torno de R$ 40 milhões.

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, os advogados do empresário ingressaram nesta quinta, 7, com uma ação cautelar de tutela de urgência na Vara de Falências da Comarca de São Paulo, com o objetivo de suspender, pelo período de 60 dias, execução de credores contra a empresa Hickmann Serviços Ltda, em que ele é sócio juntamente com a ex-esposa

A defesa de Correa destaca que a estratégia judicial segue a mesma linha de "diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do governo atual (de Lula) e da crise que assola o mundo", citando as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o Hamas.