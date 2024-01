Rachel McAdams e Reneé Rapp, as Reginas George, se encontram

Rachel McAdams e Reneé Rapp entregaram aos fãs do filme “Meninas Malvadas” um encontro de Reginas George. As atrizes estiveram juntas no episódio mais recente do programa “Saturday Night Live”.

McAdams, que interpretou a famosa personagem em 2004, participou do programa para apresentar Rapp — que deu vida à versão mais recente de Regina George no musical de 2024 — como atração musical da noite.

