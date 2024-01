Ator de ‘Tons de Cinza’ é hospitalizado após contato com lagartas

Com sintomas de ataque cardíaco, Jamie Dornan foi hospitalizado em Portugal após contato com lagartas tóxicas; saiba mais

O galã de 41 anos estava jogando golfe com o amigo Gordon Smart, um jornalista escocês, quando os dois foram expostos a cerdas urticantes das taturanas no gramado. Imediatamente, a dupla manifestou “ sintomas estranhos ”.

O ator Jamie Dornan, conhecido pelo trabalho como protagonista na saga “50 Tons de Cinza”, foi internado com sintomas de ataque cardíaco após contato com taturanas tóxicas durante viagem.

Sintomas de infarto

A história do acidente foi compartilhada por Gordon no programa “The Good, the Bad and the Unexpected”, da BBC. “Eu comecei a sentir um formigamento na minha mão esquerda, que, posteriormente, evoluiu para um coceira no meu braço esquerdo. Eu sou filho de médico, então pensei: ‘Isso normalmente é um sintoma do início de um infarto‘“, contou.

Ele continua: “Eu sou uma pessoa bastante saudável, mas, uma vez que você começa a acreditar que está tendo um ataque cardíaco, você fica bastante convencido de que está tendo um”, relata.

Com Jamie, a situação foi semelhante. Gordon conta que o amigo contou ter ficado com o braço e perna esquerdos dormente 20 minutos após a despedida do amigo na ocasião. O ator imediatamente foi atendido pela ambulância.

