Tata Werneck comemora o aniversário de Rafa Vitti e faz pedido especial

“Hoje é aniversário do nosso amor, papai Rafa. Achei que nunca fosse me referir ao pai da minha filha como papai. Achei que nunca fosse durar tanto tempo. Achei que nunca fôssemos permanecer depois da pandemia. Achei que você nunca fosse se tornar um rambo de tanto malhar. Achei que nunca fosse ouvir conselhos de alguém mais novo. Achei que nunca fosse fazer novela com você e achar legal. Achei que não iria continuar te achando lindo depois daquela fase que você usou um mega hair mal colocado. Feliz do 'achei que nunca'. Saúde, paz, sucesso e amor!"

No final da mensagem, Tata fez um pedido especial. Pediu que o marido voltasse a fazer o que ele fazia antes para conquistá-la: "E que você volte a cozinhar. Pra conquistar, fazia aquele macarrão. Hoje não tá fazendo nem queijo quente."



Leia mais Mateus Fazeno Rock lança clipe com Jup do Bairro em show no Cineteatro São Luiz

Sobre o assunto Mateus Fazeno Rock lança clipe com Jup do Bairro em show no Cineteatro São Luiz

Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.

Confira e clique nos links abaixo para seguir: