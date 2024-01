Oscar 2024: 1ª atriz indígena indicada precisou se embranquecer

Entre os indicados do Oscar está Lily Gladstone, 1ª nativo-americana a ser nomeada; no passado, atriz indígena teve que se embranquecer em Hollywood

Já Merle Oberon foi a primeira atriz inígena a ser indicada ao Oscar, em 1936. Nascida na Índia, em 1911, Oberon possuía ascendência cingalesa (grupo étnico do Sri Lanka) e maori (indígenas da Nova Zelândia).

Quando chegou a Hollywood, Merle escondia suas origens tanto embranquecendo a pele quanto mentindo sobre a ancestralidade. Era a forma que a artista encontrou para ter mais oportunidades na indústria do cinema.

Outras atrizes indígenas indicadas ao Oscar

Além de Merle Oberon, três mulheres indígenas disputaram a categoria. Keisha Castle-Hughes, maori que concorreu em 2004 com o filme “Encantadora de baleias”. Mas, perdeu para Charlize Theron (Monster - Desejo Assassino).

Em 2019, Yalitza Aparicio, com ascendência dos povos Mixteco e Trique, originários do México, que foi indicada pela atuação em “Roma”. Porém, Olivia Colman levou a estatueta por “A Favorita”.

Lily Gladstone pode realizar o feito de ser a primeiria mulher indígena a ganhar o Oscar. Até a edição deste ano, nenhum ator indígena foi indicado à categoria de Melhor ator.

Chief Dan George, do povo Coast Salish, e Graham Greene, do povo Oneida disputaram Melhor ator coadjuvante, em 1971 e 1991, respectivamente. Ambos são do Canadá.