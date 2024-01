'Oppenheimer' lidera corrida ao Oscar com 13 indicações

"Oppenheimer", o drama de Christopher Nolan sobre as dificuldades do pai da bomba atômica, lidera a corrida ao Oscar com 13 indicações, incluindo Melhor Filme, de acordo com o anúncio da Academia nesta terça-feira, 23.

"Oppenheimer", novo filme de Christopher Nolan; LEIA CRÍTICA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O filme de Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas", vem em seguida, com 11 indicações, enquanto o drama de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", chega com dez indicações para a noite mais esperada de Hollywood.