Framboesa de Ouro 2024: indicados a piores filmes são divulgados

Prêmio Framboesa de Ouro 2024 dos piores do ano em Hollywood vai anunciar vencedores no dia 9 de março; confira lista dos filmes

Foi divulgada nesta segunda, 22, a lista do Framboesa de Ouro 2024 para a 44ª edição, premiação considerada o anti-Oscar e que elege os “piores” de Hollywood.

Os vencedores, ou perdedores, no caso, serão revelados no dia 9 de março. Na lista deste ano, “Os Mercenários 4” lidera em números, com sete indicações. Em seguida, “O Exorcista: O Devoto” e “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”, com cinco indicações cada.

