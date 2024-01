'Oppenheimer' detona Critics Choice Awards com prêmio de 'Melhor Filme'

Apesar de "Oppenheimer" dominar a noite, as demais categorias de atuação premiaram outras obras na cerimônia - uma das gigantes da temporada de premiações antes do Oscar, agendado para 10 de março.

Com US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões) em bilheterias e favorito para o Oscar, o filme foi vencedor nas categorias de Melhor Direção, Ator Coadjuvante, Fotografia, Trilha Sonora, Elenco, Edição e Melhores Efeitos Visuais.

"Oppenheimer", a épica obra de Christopher Nolan sobre a criação da bomba atômica, dominou o Critics Choice Awards no domingo (14), levando o prêmio de Melhor Filme e mais sete estatuetas para casa, enquanto a acirrada corrida pelo Oscar afunila.

Emma Stone recebeu o prêmio de melhor atriz por "Pobres criaturas", uma sátira surrealista, na qual a protagonista interpreta um cadáver vitoriano trazido de volta à vida, mas com o cérebro de um bebê. Gradualmente, ela aprende sobre o mundo, mas se recusa a aceitar os trajes e hierarquias sociais.

Foi a mais recente vitória de Stone após receber o Globo de Ouro, no fim de semana passado, assim como Paul Giamatti, eleito Melhor Ator pela comédia "Os Rejeitados", ambientada nos anos 1970.

Agora, o veterano ator compete com Cillian Murphy, que interpreta J. Robert Oppenheimer no filme biográfico de Nolan, na corrida pelo Oscar.

O Critics Choice Awards, composto por 600 membros da maior organização de críticos da América do Norte, estendeu o tapete vermelho e promoveu uma luxuosa cerimônia para as estrelas de Hollywood em um antigo hangar de aeroporto, em Los Angeles.

Embora "Barbie" - parte do fenômeno "Barbenheimer", outro sucesso de bilheteria do verão passado no hemisfério norte - não tenha conseguido conquistar os principais prêmios desta temporada, o sucesso recebeu honraria em outras categorias.

O filme foi consagrado nas categorias de Melhor Cabelo e Maquiagem, Comédia, Roteiro Original, Canção, Direção de Arte e Figurino.